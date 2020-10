Pronto l'annuario statistico 2020 della Valle d'Aosta

E' stata pubblicata l’edizione 2020 dell’Annuario statistico regionale curata dall’Osservatorio economico e sociale.

I dati pubblicati, che riportano l'ultimo aggiornamento disponibile presso le varie fonti al mese di luglio, spaziano tra numerose tematiche del contesto locale, quali il territorio, la demografia, l’economia, le imprese, la pubblica amministrazione e i risultati degli ultimi censimenti. Per la prima volta quest’anno è stata aggiunta una sezione riguardante gli indicatori relativi all’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

L’Annuario statistico regionale è realizzato in formato esclusivamente elettronico ed è consultabile all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>statistica/pubblicazioni/<wbr></wbr>annuari_statist_i.asp

La pubblicazione mette a disposizione degli utilizzatori oltre 500 tavole statistiche che possono essere visualizzate e consultate on-line, ma anche scaricate (singolarmente, oppure per singoli capitoli oppure ancora l’intero set di tavole) per essere riutilizzate per elaborazioni personalizzate.

L’Osservatorio economico e sociale è a disposizione (tel 0165-273615 – e-mail: statistica@regione.vda.it) per ulteriori informazioni ed approfondimenti in merito.