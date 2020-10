La Giunta rilancia comunicazione promozionale turistica

Per promuovere, in Italia e all’estero, l’immagine e l’offerta turistica autunnale e invernale della Valle, il Governo regionale ha deciso di completare il piano di comunicazione turistica 2020 con azioni promo-pubblicitarie da pianificare entro l’avvio della stagione sciistica.

A tale scopo, l’Esecutivo ha approvato un piano di spesa da 'spalmare' in Italia e all’estero, per un importo di 380 mila euro.

"Sarà fatto ricorso - si legge in un comunicato della Presidenza della Giunta - a strumenti complementari di comunicazione, da selezionare in relazione ai prodotti turistici offerti e ai corrispondenti segmenti di mercato identificati come obiettivo della comunicazione, nei diversi mercati di riferimento".