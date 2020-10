Domani giovedì 8 ottobre sainte Pélagie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 8 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 9 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 1° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Mons. Franco Giulio Brambilla

Sabato 10 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Thuile - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di La Thuile e Pré-Saint-Didier

Domenica 11 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.00

S. Messa e presentazione dell'Amministratore parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Gignod, Excenex e Signayes

Giovedì 15 ottobre

ore 8.45-12.45 e 14.00-16.00

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 17.15

Incontro con la Comunità e S. Messa (ore 18.00) per la Solennità di S. Tersa d'Avila

Venerdì 16 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Don Marco Gianola

Sabato 17 ottobre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert e Hône

Chiesa Parrocchiale di Introd - ore 20.45

Veglia diocesana per la Giornata missionaria mondiale

Domenica 18 ottobre

Pellegrinaggio con i giovani

La Chiesa celebra Santa Pelagia

Fu una giovane martire di Antiochia, vittima della persecuzione di Diocleziano. Pelagia, quindicenne, testimoniò in modo insolito la sua fedeltà a Cristo: quando i soldati dell'imperatore si recarono alla sua dimora per portarla davanti al tribunale che l'avrebbe sicuramente condannata perché cristiana, Pelagia domandò loro di permetterle di mutarsi d'abito. Avuto il permesso, salì al piano superiore e ben sapendo a quale trattamento indegno sarebbe stato esposto il suo corpo, si uccise gettandosi dalla finestra.

San Giovanni Crisostomo, involontariamente, ha oscurato la fama di questa Pelagia, raccontando la storia di una ballerina di Antiochia dallo stesso nome, che la gente chiamava Margherita, cioè perla preziosa, per la rara bellezza del suo volto e per i ricchi ornamenti del suo corpo. Bellezza da cui lo stesso vescovo Nonno trasse un insegnamento di tipo spirituale. Le stesse parole del pastore portarono questa Pelagia alla conversione e al battesimo. Si recò poi a piedi a Gerusalemme dove visse in una grotta sul Monte degli Ulivi per il resto dei suoi anni.

