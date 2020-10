Covid-19, Speranza al Parlamento: “Nei prossimi mesi ritrovare spirito unità nazionale”

Nelle nuove misure saranno confermate tutte le misure anticontagio già assunte e sarà introdotto l’obbligo di utilizzare le mascherine anche all’aperto. Verrà inoltre prorogato lo stato di emergenza.

Nel suo discorso alle Camere il Ministro ha sottolineato che i prossimi mesi saranno difficili e che occorre alzare il livello di guardia. “Non vanno vanificati i sacrifici fatti finora da tutta la comunità italiana - ha detto Speranza - in primis dalle donne e dagli uomini del Servizio Sanitario Nazionale, per contrastare la diffusione del Covid-19. I risultati ottenuti in questa sfida non sono acquisiti per sempre, assistiamo in queste ultime settimane ad una tendenza al rialzo dei contagi, oggi abbiamo 58.900 positivi al virus a fronte dei 12.600 del 6 agosto, per questo occorre improntare ogni azione alla massima prudenza”.

“È fondamentale – ha proseguito il Ministro – mantenere l’impalcatura istituzionale costruita in questi mesi con Governo, Regioni, Comitato Tecnico Scientifico, perché questa impalcatura ha funzionato nella lotta al Covid-19.”

Il Ministro ha annunciato che il nuovo DPCM sarà fondato sulle regole fondamentali su cui concorda tutta la comunità scientifica: utilizzo delle mascherine, distanziamento di almeno un metro tra le persone e divieto di assembramento, lavaggio delle mani. Il Ministro ha poi ribadito: “Il Servizio Sanitario Nazionale è l’arma più forte che abbiamo nella lotta al Covid - e vi dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo”.

In conclusione del suo discorso Speranza ha sottolineato che “abbiamo di fronte mesi di convivenza con il virus e dobbiamo recuperare lo spirito di unità avuto nei mesi di marzo e aprile quando il Paese si è stretto a coorte. Nei mesi difficili l’Italia ha dimostrato di essere un grande Paese, e dobbiamo dimostrare di esserlo ancora”.