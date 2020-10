Rinascimento VdA, 'siamo un movimento civico, libero e indipendente'

"Siamo un movimento civico che riunisce sensibilità di sinistra, centro, destra e anche indipendenti". Lo afferma in una nota il direttivo di Rinascimento Valle d'Aosta (Giovanni Girardini, Andrea Balducci e Roberta Balbis), "a fronte di una cattiva informazione diffusa su Rinascimento VdA, in campagna elettorale e in alcune edizioni dei resoconti del ballottaggio classificata come lista di Centrodestra".

Il Movimento ribadisce "come chiaramente scritto in Statuto e Atto Costitutivo e come integrato in tutta la comunicazione esterna sinora effettuata", di essere "prima di tutto un movimento civico, libero e indipendente di donne e di uomini e di valori condivisi e non uno schieramento politico", ripudiando "l'inquadramento in caselle che riteniamo obsolete e prive di significato nella Società moderna".

In tale senso "ringraziamo tutti quanto si sono riconosciuti nei nostri valori laici, ci hanno appoggiato e continueranno o cominceranno ad appoggiarci, assicurando la massima indipendenza dai sistemi partici tradizionali".

