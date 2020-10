Studenti valdostani inventano logo progetto genomi Vda

Ai giovani valdostani tra i 14 e i 24 anni, appassionati di arte e tecnologia, è offerta l'opportunità di creare il logo ufficiale del nuovo centro di genomica CMP3VdA all'Espace Aosta. Potranno infatti partecipare al concorso 'Lascia la tua impronta' inviando, dal primo ottobre al 13 novembre, i progetti grafici realizzati a mano libera o in formato digitale. Sarà necessario compilare il modulo presente sul sito www.5000genomivda.it.

In palio per il primo classificato c'è una bicicletta pieghevole; il vincitore sarà premiato il 26 novembre in occasione della vigilia della 'Notte Europea dei Ricercatori 2020' alla Biblioteca Regionale di Aosta. Il progetto 5000genomi@VdA prevede la costruzione di un Centro di ricerca dedicato alla Medicina Personalizzata, Preventiva e Predittiva (il CMP3VdA) e all'analisi genomica e big data ad Aosta. L'obiettivo è di sequenziare circa 1000 genomi all'anno per 5 anni di pazienti affetti da malattie del neurosviluppo, neurodegenerative e oncologiche, in stretta collaborazione con l'Ospedale Regionale 'Umberto Parini' di Aosta e la Usl.

L'iniziativa è promossa dal consorzio di ricerca guidato dall'Istituto Italiano di Tecnologia e composto dall'Università della Valle D'Aosta, la Città della Salute e della Scienza di Torino, la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e Engineering D.HUB. È supportato dalla Regione con fondi strutturali dell'Unione Europea (Fesr e Fse).