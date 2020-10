Valle d'Aosta verso obbligo di mascherina anche all'aperto

Obbligo di mascherina anche all'aperto su tutto il territorio della Valle d'Aosta: lo propone il presidente della Giunta, Renzo Testolin, temendo che i contagi da Covid-19, in continua anche se per ora lenta ascesa, possano rapidamente sfuggire al controllo.

Al termine di una riunione sulla situazione Coronavirus, organizzato oggi ad Aosta e al quale hanno preso parte i vertici sanitari regionali, Testolin ha precisato: "Aspettiamo ancora un giorno per vedere se nel prossimo Dpcm c'è questa indicazione e, se non c'è, l'idea è di prendere dei provvedimenti in quel senso, attraverso una ordinanza regionale che imponga la mascherina all'esterno, ovvero quando ci si trova fra la gente nelle strade e nei dehors".

Ed è notizia di oggi che un paziente affetto da Covid è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta per problemi respiratori. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, i casi positivi in Valle sono 81, di cui sei ricoverati al Parini e gli altri in isolamento domiciliare.