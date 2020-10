Elezioni: La Salle, il ballottaggio riconferma sindaco Loris Salice

Con 531 voti, 15 in più del suo avversario, Loris Salice con la lista civica 'La Salle Futuro Comune' è stato riconfermato sindaco del paese della Valdigne. Vicesindaco è Réné Ettore Jacquemod. La lista sfidante, 'Ensemble pour La Salle - Insieme per La Salle' che esprimeva sindaco Franco Jacquemod e vice Antonio Chiarella ha ottenuto 514 voti.

In Consiglio comunale entro in maggioranza Alessandro Battendier con 119 voti, Gilles Jordaney (108), Ornella Jaccod (108), Cristina Bertani (64), Damiano Charrey (61), Silvana Haudeman (50), Silvia Lugano (41), Giuseppe Chiste (39) e Luca Lauretti (37). In minoranza con Ottoz e Chiarella, entra Agnese Porchiola con 145 voti.