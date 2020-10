Affluenza al voto delle ore 23 - Domenica 4 ottobre 2020

La Presidenza della Giunta informa che, alle ore 23 di domenica 4 ottobre , la percentuale di affluenza al voto per il ballottaggio nei Comuni di Aosta, Champdepraz e La Salle è stata la seguente:



· per il Comune di Aosta : 35,57% pari a 10.126 votanti su 28.467 aventi diritto al voto;



· per il Comune di Champdepraz : 68,24% pari a 391 votanti su 573 aventi diritto al voto;



· per il Comune di La Salle : 50,12% pari a 829 votanti su 1.654 aventi diritto al voto.





Nelle votazioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre, l’affluenza alle ore 23 ad Aosta era stata del 50,86%, a Champdepraz del 67,54% e a La Salle del 56,71%.



Dopo le ore 15 di oggi, lunedì 5 ottobre, a chiusura dei seggi, verrà comunicato il dato dell’affluenza finale.