GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE





Le Gouvernement régional a approuvé le plan économique et financier 2020 présenté par FINAOSTA SpA concernant les dépenses nécessaires pour la gestion de la Maison du Val d’Aoste de Paris au cours de l’année 2020 pour un montant de 52 mille 764 euros.



FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO



La Giunta regionale ha approvato l'assunzione in comodato gratuito per un periodo di 10 anni di un locale al piano terreno del fabbricato Rifugio Grauson , nel Comune di Cogne, da adibire a bivacco per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale della Valle d’Aosta.



Il Governo della Regione ha approvato le disposizioni applicative per la concessione del Bonus a favore dell’editoria locale previsto dall’articolo 59, della legge regionale 8/2020, per un impegno complessivo di spesa pari a 100 mila euro.



AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI





La Giunta ha autorizzato il raggruppamento temporaneo d’impresa VITA S.p.A. – SAVDA S.p.A all’esercizio di un servizio occasionale di navette di collegamento senza interruzioni dal centro di Bard all’area industriale di Pont-Saint-Martin, dalle ore 8.30 alle ore 20 circa, in occasione della manifestazione Marché au Fort , per i giorni 10 e 11 ottobre 2020, per una spesa complessiva di 7.293,08 euro.



Il Governo della Regione approvato la candidatura della Regione autonoma Valle d’Aosta alla selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di Centro Europe Direct , per il periodo 2021/2025, individuando l’attuale Centro Europe Direct Vallée d’Aoste quale struttura idonea a ricoprire tale ruolo.



L’Esecutivo, ai sensi della legge 29/1997, ha approvato l’onere a carico della Regione relativo alle spese sostenute dal Comune di Saint-Pierre per l’istituzione di un servizio di taxi-bus nel proprio territorio, dal 7 ottobre 2020 al 22 dicembre 2020, nella misura massima del 70% del costo complessivo del servizio, per un importo massimo pari a 7 mila 741,52 euro. L’intervento è previsto a favore degli studenti residenti nelle frazioni alte del Comune di Saint-Pierre, non coperte dal servizio di trasporto pubblico di linea.



ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI





Il Governo regionale ha definito, per l’anno accademico 2020/2021, le tipologie di studenti universitari ammessi, i requisiti per l’accesso a tariffa agevolata e a tariffa intera e la regolamentazione dei servizi di mensa a favore degli studenti iscritti ai corsi attivati dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e ai corsi di alta formazione artistica e musicale organizzati presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d’Aosta. Il servizio sostitutivo di mensa sarà fruibile mediante l’utilizzo di buoni pasto elettronici registrati su apposite carte (Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi) presso locali pubblici convenzionati mentre il servizio di mensa sarà disponibile presso la struttura regionale sita in Aosta, Via Garibaldi, n. 18. La spesa stimata è pari a 18 mila 636 euro.



OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



L’Esecutivo ha approvato uno schema di convenzione della durata di 48 mesi con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia, relativamente al Foglio 069 Gran San Bernardo , per un importo complessivo di 330 mila euro, di cui 275 mila a carico dello Stato e 55 mila a carico della Regione.



SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI





L’Esecutivo regionale ha esaminato un provvedimento volto al trasferimento al Comune di Aosta di 32 mila 177,50 euro per il finanziamento della gestione di servizi cimiteriali di interesse regionale. L’atto sarà inviato al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.







TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI