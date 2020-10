Terapia ormonale gratuita per cambiare sesso

Si tratta di un'indiscussa vittoria da parte del movimento LGBT, in particolare delle migliaia di trans fino ad oggi costretti a provvedere di tasca propria sostenendo ingenti costi: "Le cose non stanno ferme – commenta, esultando, il Movimento Identità Trans – le importanti istanze del mondo trans, passo dopo passo, si muovono seguendo la doppia via della lotta e della trattativa istituzionale/politica”.

La terapia ormonale per le persone trans sarà, infatti, gratuita in tutta Italia. Infatti in un provvedimento del governo stabilisce l'nserimento dei medicinali testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone – come si legge in Gazzetta - nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata.

Il provvedimento prevede ancora: "Inserimento dei medicinali estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l’impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere, formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata".