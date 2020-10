Situazione maltempo - Aggiornamento

La Presidenza della Regione informa che, in relazione alla situazione meteorologica in atto, permane la situazione di attenzione rinforzata su tutto il territorio regionale. In particolare, rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri, sabato 3 ottobre, si segnala:

La riapertura della SR 2 di Champorcher

La riapertura della strada comunale da Lillaz a Valnontey, nel Comune di Cogne, e tra i Comuni di Issogne e Champdepraz.

A causa del crollo del ponte di Gaby sulla SR 44, la strada resta chiusa. È prevista l’apertura di finestre temporali per il passaggio regolamentato attraverso viabilità alternativa, oggi, domenica 4 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17 in direzione Pont-Saint-Martin e dalle 17 alle 18 in direzione Gressoney. Da domani, lunedì 5 ottobre, sono previste finestre di apertura dalle 6.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20.

Il Centro funzionale della Regione prevede per oggi, domenica 4 ottobre, tempo nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 1800 m, alternate a qualche schiarita e possibile intensificazione delle precipitazioni nel pomeriggio in particolare nel settore sud-orientale.

Domani, lunedì 5 ottobre, è prevista nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni nel settore nord-occidentale, nevose oltre 1500-1800 m.