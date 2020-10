In Valle sette nuovi casi positivi al Covid-19

Nelle ultime 24 ore sette nuovi pazienti positivi al Covid-19 sono stati individuati nella nosta regione. E' quanto riportato nel bollettino odierno del ministero della Sanità. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 175; i contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta salgono dunque da 74 a a 81 da sabato scorso, con sei pazienti ricoverati all'ospedale Parini e 75 in isolamento domiciliare.

In base agli accertamenti sanitari, il virus circola maggiormente in ambito familiare; al secondo posto per fattore rischio vi è la scuola.

I guariti risultano ora 1.106 dall'inizio della pandemia; i morti restano 146 ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età.