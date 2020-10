"Non corrisponde al vero il fatto che io ho incontrato Erik Lavy. Il 20 ottobre in Consiglio mi iscriverò al gruppo consigliare di 'pour l'autonomie' lista per la quale sono stato eletto".

Marco Carrel, neo consigliere regionale eletto nella lista di Augusto Rollandin, smentisce quanto scritto da Pére Joseph dal titolo 'Piccoli scissionisti crescono'.

Grazie per la precisazione. Il tempo sarà galantuomo. pi.mi.