Espace Mont-Blanc, cause Covid ont chuté passages Casermetta

Le bilan de treizième saison d'ouverture de la Casermetta de l'Espace Mont-Blanc au col de la Seigne à Courmayeur reflète la situation due au Covid-19. Le nombre de passages a chuté de façon prévisible, passant de 12.000 en 2019 à environ 3.500 en 2020, une baisse de 70 %.

Il est évident que le nombre de touristes mondiaux qui étaient la force du Tour du Mont-Blanc a fait défaut, avec l'absence totale des Coréens, Japonais, Australiens, Canadiens, Américains, qui représentaient 50% des usagers de ces dernières années. Cependant, on a constaté une augmentation du nombre de randonneurs italiens, signe très positif d'une plus grande présence des italiens à Courmayeur et dans la Valdigne en général.

Malgré la pandémie, les partenaires de l'Espace Mont-Blanc ont eu la ferme intention d'assurer l'ouverture de cet avant-poste essentiel de l'éducation à l'environnement, situé sur le Tour du Mont-Blanc dans une logique forte de service territorial, qui est aussi très apprécié des randonneurs. (ANSA)