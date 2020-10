CORDOGLIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA E DEL PREMIER CONTE PER LA MORTE DEL VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO DI ARNAD RINALDO CHALLANCIN

"Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari. Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso". Con questo post sulla sua pagina Facebook il premier Giuseppe Conte ha manifestato il proprio cordoglio per la tragica fine del 53enne pompiere di Arnad, schiacciato la notte scorsa da una pianta rovinatagli addosso mentre dirigeva le operazioni di messa in sicurezza della strada tra Arnad e Bard dove poco prima erano caduti altri alberi.