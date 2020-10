Il 60% dei genitori valdostani separati hanno problemi nei rapporti con la giustizia

“Il supremo interesse dei minori è una frase di circostanza e i minori si tolgono ai genitori”. Ubaldo Valentini, presidente Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (Aps), presenta così il filo conduttore dell’incontro dibattito in programma venerdì 9 Ottobre 2020 ore 20.30 C.S.V. – Sala Conferenze – via Xavier de Maistre, n. 19 di Aosta. Tema dell’incontro, infatti, è “Gli utenti del tribunale ancora vittime della Giustizia! Testimonianze a confronto”. Introduce i lavori il prof. Ubaldo Valentini - moderatore del dibattito il dott. Andrea Pieri.

Spiega ancora Valentini: “Circa il 60% dei genitori valdostani con figli e figlie non più conviventi e tra i quali ogni anni ci sono assurdi suicidi proprio per l'operato di chi dovrebbe tutelare i minori ed ambedue i genitori e di cui troppe testate giornalistiche non ne parlano nel rispetto dei diktat del potere socio-politico e non solo”. Una dichiarazione dura della quale Valentini si assume tutte le responsabili forte dell’esperienza di tanti anni maturati nella tutela dei diritti dei genitori separati e dei loro figli, esperienza resa ancor più consapevole per i tanti chilometri e le infine ore di attesa nei corridoi dei tribunali e delle istituzioni in tanti anni di attività.

“La legge è uguale per tutti, leggiamo nelle aule dei tribunali, però le sentenze, troppo spesso, suscitano ben altre considerazioni” aggiunge Valentini rimarcando che “in molti casi non si applica più il diritto contenuto nei codici italiani per far posto ad un facile ‘psicologismo’ senza alcun riscontro scientifico. Il supremo interesse dei minori è una frase di circostanza e i minori si tolgono ai genitori con troppa facilità”.