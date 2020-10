Aosta: Il Marché Vert Noel 2020/2021 sfida il Covid-19 e torna al Teatro Romano

Nell'ultima seduta del proprio mandato, la Giunta comunale aostana del sindaco uscente Fulvio Centoz, ha approvato la delibera concernente gli indirizzi per l’edizione 2020/2021 del 'Marché Vert Noël', la kermesse turistico commerciale più importante dell'inverno cittadino.

Normati in delibera i nuovi criteri di selezione degli espositori, oltre che la costituzione di una 'Unità di progetto' che si occuperà dell’organizzazione dell’evento.

Il mercatino di Natale aostano sarà allestito da sabato 28 novembre 2020, con inaugurazione prevista il giorno precedente, e resterà aperto sino al 3 gennaio 2021 (la calendarizzazione sino a mercoledì 6, giorno festivo dell'Epifania, è stata valuta troppo lunga). La spesa stimata per la realizzazione della manifestazione ammonta a circa 200 mila euro, mentre l’importo in entrata presunto per l’Amministrazione, derivante per la maggior parte dalle quote di partecipazione degli operatori, è pari a 96 mila e 600 euro.



"Per l’organizzazione sarà necessario e fondamentale garantire l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 - si legge in una nota del Comune di Aosta - così come definite dalle normative statali e regionali in vigore, nonché nei relativi protocolli sanitari, considerando che, sempre in relazione all’emergenza epidemiologia in corso, il Marché Vert Noël potrebbe subire delle sostanziali modifiche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria2.

La manifestazione è confermata nell’area del Teatro Romano con un numero massimo di 28 chalet da destinare esclusivamente alla vendita di prodotti alimentari e non, senza la possibilità di effettuare somministrazione o degustazione di alimenti e bevande.

Il Marché Vert Noël sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10,30 alle 19,30 mentre a Natale e Capodanno ovvero venerdì 1 gennaio l’apertura sarà alle 14. L’Amministrazione si riserva di prolungare l’orario di apertura in alcuni fine settimana oltre le ore 19, 30 in concomitanza con eventuali iniziative collaterali organizzate in città.