Il Casino offre 20 mila euro ai dipendenti disposti a licenziarsi subito

La società Casino de la Vallée spa ha predisposto un Piano di esodo incentivato su base volontaria, che prevede il licenziamento di almeno 30 dipendenti con una sorta di buonauscita assai risicata. La bozza del Piano è stata illustrata questa mattina ai rappresentanti sindacali dei lavoratori, per poterlo attuare l'accordo dovrà essere firmato dalle parti entro il prossimo 20 ottobre.

Il Piano di 'autolicenziamento', si può in effetti definire così, ha validità dalla data di sottoscrizione dell'accordo sino al 31 dicembre 2020; per la gestione economica del Piano la Società Casino de la Vallée costituirà un fondo economico di 600.000 euro "a copertura del costo degli incentivi all’esodo" si legge nella bozza dell'accordo, il che sta a significare 20 mila euro a dipendente.

L'adesione al Piano da parte del lavoratore avviene su base volontaria e viene attivata sottoscrivendo e facendo pervenire una manifestazione di interesse all’Ufficio Personale entro il 30 novembre 2020.

La bozza del Piano è stata presentata oggi dal Direttore generale della Casa da gioco, Stefano Silvestri alle organizzazioni sindacali rappresentate da Vilma Gaillard e Isabelle Buillet, per la Cgil VdA; Henri Dondeynaz e Jean Dondeynaz per la Cisl VdA; Tino Mandricardi e Raffaele Statti per la Uil VdA; Claudio Albertinelli e Piero Epiney per il Savt; Giorgio Bertoldo per lo Snalc; Tommaso Auci e Walter Zampa per l'Ugl.

Nelle premesse del Piano, la Casino de la Vallée spa sottolinea che "il protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 ha imposto azioni (distanziamento sociale e riduzione della capienza delle sale da gioco) che hanno determinato un’ulteriore contrazione dei ricavi" in virtù di una "situazione congiunturale e di incertezza"; vi è dunque "la necessità di mantenere in costante equilibrio i conti economici all’interno di uno scenario nel quale l’Azienda soggiace ai vincoli normativi connessi alla riduzione della forza lavoro".