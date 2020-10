Forze autonomiste al lavoro per creazione partito unico

La costituzione entro un anno di una formazione politica unica. E' la "ferma volontà" espressa da Union valdotaine, Alliance-valdotaine/Stella alpina e Vda Unie, che in una nota congiunta annunciano di aver programmato per il settembre 2021 la convocazione di un'Assemblea costituente per realizzare il progetto dopo aver promosso un ampio dibattito interno.

Per dare un senso concreto a tale volontà le quattro forze autonomiste hanno deciso di "formare una delegazione unitaria per condurre le trattative volte alla formazione di una nuova maggioranza regionale" e "di procedere di concerto nell'azione politica e amministrativa in Consiglio Valle attraverso una stretta collaborazione".