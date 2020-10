Webinar “Negozi e Covid-19”

L’evento si svolgerà interamente online e sarà virtualmente ospitato dalla piattaforma EDI – Confcommercio (Cisco Webex), previa iscrizione a questo link https://docs.google.com/forms/d/1AYd4JP5nN7CGvQ9VF2mkqnJwFwvRgAf1tBcaxAJ8UnU/viewform?edit_requested=true

Il programma prevede:

– Una presentazione del dott. Fabrizio Valente, fondatore di Kiki Lab ed esperto di innovazione nel retail, già componente di Giuria del “Premio Innovazione Servizi”, co-autore/contributore di alcuni volumi della Collana le Bussole e ben conosciuto dal Sistema. Il suo intervento dal titolo “Razionalità ed emozionalità per vincere la sfida Covid. Chiavi, casi e consigli pratici per i negozi” illustrerà esperienze di successo italiane e straniere da cui poter prendere spunto per azioni concrete da mettere in pratica in un negozio;

– l’intervento della professoressa Karin Zaghi, docente di Visual Merchindising e Store Management presso la SDA Bocconi School of Management, con cui abbiamo già collaborato in occasione di un webinar sulla nuova normalità per i negozi, ospitato sul sito web della Bocconi nel mese di maggio e pubblicato tra i nostri approfondimenti della Collana Le Bussole, disponibile a questo link;

– una sessione finale Q&A in cui i partecipanti potranno rivolgere domande agli esperti sul proprio negozio tramite apposita live chat. Inoltre, gli Associati Confcommercio avranno la possibilità di inviare agli esperti, dopo essersi iscritti ed entro il 30 ottobre tramite apposito form di Google (qui il link), la foto della propria vetrina per ricevere un feedback con consigli e indicazioni su come migliorarne l’efficacia comunicativa. I relatori sceglieranno 10-15 vetrine per commentarle live e dare suggerimenti pratici ai negozianti; Gli associati la cui vetrina non sarà selezionata riceveranno, invece, un feedback via email con l’analisi della propria vetrina nei giorni successivi al Webinar, con l’invito a contattare la propria associazione per identificare un vetrinista/professionista locale con cui confrontarsi.