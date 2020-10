Avviata la manutenzione straordinaria dei viadotti sulla ss 26 tra Pre’-Saint-Didier e Courmayeur

Prosegue l’attività di manutenzione Anas sui ponti e viadotti lungo la rete in gestione in Valle d’Aosta. Ieri i tecnici hanno avviato gli interventi lungo i viadotti sulla statale 26 dir “della Valle d’Aosta” tra i comuni di Pré-Saint-Didier e Courmayeur.

Le lavorazioni saranno attivate in successione e riguarderanno i ponti ‘Pallesieux’, ‘Torrente Verrand’, ‘Courmayeur’, ‘Dolonne’, ‘Torrente Sapin’ ed ‘Entrèves’, tra il km 2,182 e il km 7,572 della statale. Il programma di intervento prevede il ripristino corticale delle infrastrutture con rinforzi strutturali laddove necessari, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e del sistema di regimentazione delle acque, il ripristino dei giunti di dilatazione e l’adeguamento delle barriere laterali di protezione, per un investimento complessivo di circa 1 milione e 550 mila euro.

In questa prima fase le lavorazioni sono eseguite al di sotto dell’impalcato dei viadotti e non interferiscono con la viabilità lungo la statale. Inoltre, gli interventi sulla pavimentazione saranno eseguiti con transito garantito sulla corsia libera e non è prevista la chiusura al traffico dell’intera carreggiata. Il completamento degli interventi è previsto entro maggio 2021.

Prosegue inoltre il risanamento conservativo avviato a inizio settembre sul viadotto ‘Bumaz’, lungo la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” a Gignod. A partire da oggi 1° ottobre e fino a domani, 2 ottobre, in corrispondenza del ponte (km 11,600) sarà in vigore il senso unico alternato per consentire ai tecnici di aprire un secondo varco di accesso all’area di cantiere prossima alla statale. La limitazione è attiva tra le 8:00 e le 17:00.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.