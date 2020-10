Oggi giovedì 1 ottobre sainte Thérèse saint Rhemy

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA



Giovedì 1° ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 7.30

S. Messa

ore 9.30-12.00

Partecipazione in videoconferenza alla Consulta nazionale dei beni culturali ecclesiastici

Venerdì 2 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 4 ottobre

Chiesa parrocchiale di Derby - ore 10.30

S. Messa e presentazione dell'Amministratore parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 15.00

S. Cresime

Seminario Maggiore - ore 17.00

Incontro e mandato catechistico

Martedì 6 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 8 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 9 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 1° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Mons. Franco Giulio Brambilla

Sabato 10 ottobre

Chiesa parrocchiale di La Thuile - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di La Thuile e Pré-Saint-Didier

Domenica 11 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.00

S. Messa e presentazione dell'Amministratore parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Gignod, Excenex e Signayes

Giovedì 15 ottobre

ore 8.45-12.45 e 14.00-16.00

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 17.15

Incontro con la Comunità e S. Messa (ore 18.00) per la Solennità di S. Tersa d'Avila

Venerdì 16 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Conferenza di Don Marco Gianola

Sabato 17 ottobre

Pont-Saint-Martin - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Vert e Hône

Chiesa Parrocchiale di Introd - ore 20.45

Veglia diocesana per la Giornata missionaria mondiale

Domenica 18 ottobre

Pellegrinaggio con i giovani



Le Messager Valdotain ricorda giovedì 1 ottobre sainte Thérèse saint Rhemy

La Chiesa celebra Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux) Vergine e dottore della Chiesa

La Francia dell'Ottocento è il primo paese d'Europa nel quale cominciò a diffondersi la convinzione di poter fare a meno di Dio, di poter vivere come se egli non esistesse. Proprio nel paese d'Oltralpe, tuttavia, alcune figure di santi, come Teresa di Lisieux, ricordarono che il senso della vita è proprio quello di conoscere e amare Dio. Teresa nacque nel 1873 in un ambiente profondamente credente. Di recente anche i suoi genitori sono stati dichiarati beati.

Ella ricevette, dunque, una educazione profondamente religiosa che presto la indusse a scegliere la vita religiosa presso il carmelo di Lisieux. Qui ella si affida progressivamente a Dio. Su suggerimento della superiora tiene un diario sul quale annota le tappe della sua vita interiore. Scrive nel 1895: «Il 9 giugno, festa della Santissima Trinità, ho ricevuto la grazia di capire più che mai quanto Gesù desideri essere amato». All'amore di Dio Teresa vuol rispondere con tutte le sue forze e il suo entusiasmo giovanile.

Non sa, però, che l'amore la condurrà attraverso la via della privazione e della tenebra. L'anno successivo, il 1896, si manifestano i primi segni della tubercolosi che la porterà alla morte. Ancor più dolorosa è l'esperienza dell'assenza di Dio. Abituata a vivere alla sua presenza, Teresa si trova avvolta in una tenebra in cui Le è impossibile vedere alcun segno soprannaturale.

Vi è, però, un'ultima tappa compiuta dalla santa. Ella apprende che a lei, piccola, è affidata la conoscenza della piccola via, la via dell'abbandono alla volontà di Dio. La vita, allora, diviene per Teresa un gioco spensierato perché anche nei momenti di abbandono Dio vigila ed è pronto a prendere tra le sue braccia chi a Lui si affida.

Il sole sorge alle ore 7,18 e tramonta alle ore 19,11