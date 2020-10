E' tempo in Valle di festeggiare 'Lo Pan Ner'

La Festa transfrontaliera 'Lo Pan Ner – I pani delle Alpi', giunta alla quinta edizione, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 ottobre.

L’iniziativa è diventata un’occasione di incontro transnazionale a distanza e vede coinvolti, insieme alla Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia con le Province di Brescia e Sondrio, il Comune di Macugnaga e il Comune di Lozzolo in Piemonte, il Polo Poschiavo del Cantone svizzero dei Grigioni, alcune comunità appartenenti all’area del Parc naturel des Bauges in Savoia e la Regione Gorenjska in Slovenia.

In Valle d’Aosta, grazie all’impegno di circa 600 volontari che con passione e competenza operano sul territorio, verranno accesi numerosi forni nei Comuni del territorio.

La manifestazione sarà preceduta giovedì 1 ottobre alle ore 20.30 dalla conferenza Il pane di segale lievitato con pasta madre: un alimento prezioso del Prof. Sergio Chiesa, a cura dell’Associazione CiboèSalute sul canale youtube Lopanner – I pani delle Alpi.

Don Chiesa, grande esperto di alimentazione, che grazie alla sua intensa attività divulgativa – con l’associazione CiboèSalute, da lui fondata – porta avanti un progetto educativo che ha come scopo fornire le informazioni di base per poter fare prevenzione e curare numerose patologie attraverso una corretta nutrizione.

Venerdì 2 ottobre, alle ore 13.30, lo spazio radiofonico su RadioUno Rai, all’interno della programmazione RaiVd’A, accoglierà storie e curiosità legate al pane nero.

Sabato 3 ottobre si animeranno i forni frazionali e si potrà così degustare il pane nero appena cotto.

Durante la mattinata una diretta radiofonica su RadioUno Rai, negli spazi di RaiVd’A, alle ore 12.30 e alle ore 13.30, approfondirà temi e argomenti con ospiti in studio e in diretta telefonica.

Ad Aosta, il MAR – Museo archeologico Regionale, in occasione della Festa de Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, svelerà alcune curiosità sulle origini e sulla storia della panificazione in Valle d’Aosta. Si tratta di un percorso tra gli spazi del MAR e i resti archeologici delle insulæ 51 e 52 ad Aosta al Giardino della Tour de Bramafan che si concluderà con una piccola attività manuale. L’iniziativa prevede la prenotazione obbligatoria. (info e prenotazioni 348-8998866).

Domenica 4 ottobre, dalle ore 9.45 circa su Rai Tre, negli spazi di RaiVd’A, in diretta dal Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, andrà in onda uno Speciale Bonjour Vallée!Lo Pan Ner dedicato alle fasi conclusive della Festa.

In serata, alle ore 19.00, sempre presso il Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, si terrà la premiazione dei vincitori dei pani a concorso che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.lopanner.com e sulla pagina Facebook Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi.

Inoltre, in occasione della Festa de Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, l’Associazione italiana Food Blogger ha lanciato un contest aperto a tutti i propri soci sull’uso del pane nero di montagna, in ricette di primi piatti tradizionali del proprio territorio, eventualmente con una reinterpretazione contemporanea della ricetta e della sua presentazione. Il contest si pone l’obiettivo di valorizzare sia il pane nero di segale – inteso come prodotto tipico valdostano - oppure in alternativa la farina di segale, in quanto preziosa coltivazione diffusa nei territori montani. L’annuncio dei vincitori del contest avverrà sempre nella diretta streaming delle ore 19.00 al Castello di Sarriod de la Tour.

La Festa transfrontaliera de Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, oltre a svolgere un importante ruolo per lo sviluppo della filiera cerealicola e a favorire l’aumento delle superfici coltivate, costituisce un’opportunità preziosa per ribadire il valore delle tradizioni che si ricollegano alla panificazione e per sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della trasmissione del proprio patrimonio culturale immateriale.