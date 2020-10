Elezioni comunali Courmayeur: Adempimenti presentazione delle candidature

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, il Segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima lista è stata presentata, per le verifiche di cui all’articolo 35 della l.r. 4/1995.

Si rammenta che la raccolta delle firme dei sottoscrittori (da non meno di 5 a non più di 30, stante la riduzione ad un terzo del numero minimo di firme per le consultazioni elettorali che si svolgono nel 2020) - che non devono essere candidati e che devono essere elettori iscritti nelle liste del Comune di Courmayeur - deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo, il cognome, nome, data e luogo di nascita di ciascun candidato, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori/sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 53/1990.