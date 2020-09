ELEZIONI: Ballottaggio Aosta, Champdepraz e La Salle; le modalità di voto

Le votazioni di ballottaggio per l’elezione dei sindaci e vicesindaci dei Comuni di Aosta, Champdepraz e La Salle, non proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione avranno luogo nelle giornate di domenica 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 5 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.

Configurandosi la votazione di ballottaggio come prosecuzione delle operazioni svoltesi nel primo turno, il corpo elettorale rimane invariato.

In particolare, potranno partecipare al ballottaggio solo gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 20 settembre, data di svolgimento del primo turno di votazione, mentre rimangono esclusi gli elettori che abbiano maturato tale diritto nei giorni successivi.

Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;

b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;

c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad essi collegata.

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l’accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Gli elettori sono invitati a verificare che la tessera in loro possesso sia ancora utilizzabile, non avendo esaurito tutti i diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro del seggio attestante l’avvenuta espressione del voto; in caso contrario, i medesimi elettori dovranno provvedere immediatamente a richiederne il rinnovo presso gli uffici comunali che osservano orari prolungati nel periodo elettorale.

Gli elettori sono, altresì, invitati a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 4 ottobre e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare pericoli di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

Anche in occasione del turno di ballottaggio si osservano le disposizioni del protocollo sanitario e di sicurezza e quindi ogni elettore deve:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centgradi;

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio (esempio, i rappresentati di lista) in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.

Al momento dell’accesso l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. L’elettore provvederà, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, ad igienizzarsi le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliabile un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.