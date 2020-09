Matteo Zanetti è il nuovo presidente e ad della Cervino Spa

Matteo Zanetti, 49 anni, imprenditore del settore alberghiero, maestro di sci e allenatore federale Fisi è il nuovo presidente e amministratore delegato della società di impianti di risalita Cervino SpA.

Lo ha deciso il CdA della Cervino spa, riunitosi nella serata di mercoledì 30 settembre, composto da Monica Meynet, Agostino Carrel, Stefano Perrin e Sara Rosset.

Come anticipato da Aostacronaca due mesi fa, Federico Maquignaz ha rassegnato venerdì 18 settembre le dimissioni dalla carica di presidente e amministratore delegato della società controllata dalla Regione tramite Finaosta, che gestisce il comprensorio sciistico della Valtournenche.

Gravano, sul pur competente e dinamico Maquignaz, l'imputazione di abuso edilizio nell'ambito dell'inchiesta 'Do ut Des' per i lavori di ampliamento del bistrot 'Rocce Nere' a Plan Maison; la richiesta di rinvio a giiudizio per concorso in turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, relativamente al presunto accordo sulla cessione dell'albergo Gran Baita di Cervinia, venduto nel 2016 dalla Cervino spa per 1 milione 570 mila euro; infine vi è il coinvolgimento della società Cervino spa nel contenzioso civile (ma che presto potrebbe avere risvolti penali) sui danni causati al Condominio Residence Cervinia dallo spostamento di una pista di sci da parte della stessa Cervino spa.