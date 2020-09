I 'Tre Bicchieri' del Gambero Rosso al Sopraquota 900 di Rosset Terroir

Per il terzo anno consecutivo la guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, che rappresenta uno dei più attesi ed importanti riconoscimenti nel mondo vitivinicolo, ha deciso di premiare l’etichetta dell’Azienda Agricola Rosset Terroir con il più prestigioso dei suoi riconoscimenti: i Tre Bicchieri.

L’azienda, fondata solo nel 2001 - quando la famiglia Rosset decide di coltivare a vigna i terreni di proprietà - negli ultimi sei anni ha visto riconosciuta la qualità dei suoi prodotti da sei Tre Bicchieri. Ma la crescita non si ferma qui: con lo sguardo sempre rivolto al futuro, Rosset Terroir ha deciso di investire ancora una volta con convinzione sul territorio valdostano impiantando più di tre ettari di vigna in località Croux a Saint Christophe.

I Tre Bicchieri, secondo la legenda della guida, rappresentano “vini eccellenti nelle rispettive categorie” e vengono assegnati solo a etichette di eccezionale qualità. La cerimonia di premiazione avverrà a Roma, il 18 ottobre 2020, durante una delle tre giornate dedicate all’evento Tre Bicchieri 2021, ognuna delle quali rivolta a un gruppo di regioni.

Insieme alla Valle d’Aosta saranno protagoniste Veneto, Sicilia, Liguria, Alto Adige, Puglia, Lombardia e Abruzzo. Durante l’evento verrà premiato il Sopraquota 900 di Rosset Terroir. Quest’ultimo, vino bianco dalla straordinaria finezza olfattiva e tensione gustativa, deve il suo particolare nome all’altitudine cui si trova la vigna, nel comune di Villeneuve.

Proprio per queste caratteristiche risulta essere uno dei più chiari esempi di viticoltura eroica valdostana e si dimostra quindi particolarmente adatto a rappresentare il nostro terroir nel panorama vitivinicolo internazionale.

"Per noi di Rosset Terroir - si legge in una nota aziendale - questo premio implica, una volta di più, la conferma delle enormi potenzialità del territorio locale, che se trattato con amore e passione è in grado di regalarci prodotti di livello mondiale, come appunto il Sopraquota 900.