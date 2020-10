Arrrestato alla frontiera mentre cercava di far espatriare due egiziani senza documenti

Un cittadino egiziano residente a Milano, E.O, di 44 anni, è stato arrestato lunedì 28 settembre dalla polizia di Frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Stava cercando di recarsi in Francia sulla sua auto con a bordo due connazionali sprovvisti di documenti. La sua auto è stata sequestrata e i passeggeri sono stati espulsi.

Durante il processo per direttissima celebrato martedì 29 settembre al tribunale di Aosta, il giudice ha disposto l'udienza per il giudizio il prossimo 27 novembre, perchè l'avvocato difensore dell'egiziano ha chiesto i termini a difesa per poter studiare il fascicolo. Nell'attesa l'uomo, che è stato scarcerato, è stato sottoposto dal giudice all’obbligo di dimora nel comune di residenza e presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.