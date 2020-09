A fuoco cantine nel quartiere Cogne di Aosta

Potrebbero essere più di una trentina le cantine coinvolte da un incendio divampato nel tardo pomeriggio di Aosta in due palazzine nel Quartiere Cogne di Aosta, tra via Pollio Salimbeni e via Giorgio Elter.

Sul posto oltre ad alcune autobotti dei Vigili del fuoco, 118 e polizia. Nessuno al momento risulta intossicato o ferito; sono in corso accertamenti dei tecnici dei Vigili del fuoco circa la natura del rogo, che sviluppatosi in una cantina si sarebbe presto propagato ad altre; non è esclusa l'ipotesi dolosa e i danni non sono ancora stati quantificati.