Bidelli si dimettono ancor prima di iniziare a lavorare, sostituzioni con le riserve

"La regolarizzazione dei contratti procede nei tempi e nei termini previsti dalla legge; quello di cui ci rammarichiamo sono le prime, inattese dimissioni di persone che sembrava fossero invece felici di aver ottenuto il posto". Così ad Aostacronaca.it il dirigente Igor Rubbo smentisce voci su possibili ritardi nella regolarizzazione delle assunzioni di 161 bidelli o meglio ausiliari e accudienti scolastici in Valle d'Aosta.

Resta il fatto che le comunicazioni di assunzione all'Inps saranno inoltrate al termine delle verifiche sulla conoscenza della lingua francese e al casellario giudiziario.

Trenta operatori in sei postazioni avevano lavorato per due giorni senza interruzione ai i primi di settembre per completare le procedure di assunzione; "esistono tempi tecnici 'fisologici' per la protocollazione dei contratti - precisa Rubbo - che sono stati assolutamente rispettati; le sedi di servizio sono state assegnate e tutti i contratti sono stati regolarmente sottoscritti".

Gli assunti che hanno già rassegnato le dimissioni praticamente senza quasi iniziare a lavorare saranno sostituiti con le riserve in graduatoria, nessun lavoratore sarà spostato dalla sede assegnatagli per coprire posti vacanti altrove.