Hospice Petit-St-Bernard, concours idées réaménagemet locaux

L'association du Petit-Saint-Bernard, entité gestionnaire de l'Hospice du Col du Petit-Saint-Bernard a lancé un concours ouvert aux étudiants des facultés universitaires d'architecture et ingénierie résidants dans le territoires de la Région autonome Vallée d'Aoste et du Département de la Savoie.

Le but est de recueillir des idées et donner une nouvelle destination d'usage aux locaux de la partie est de l'Hospice, qui pour l'instant est vide. Au vainqueur la satisfaction d'avoir formulé un projet qui pourra un jour améliorer l'attractivité d'un des monuments à l'esprit transfrontalier dans les Alpes. Pour plus d'informations veuillez contacter en français l'Association du Petit-Saint-Bernard à l'adresse: amis@psbernard.com (ANSA).