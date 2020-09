Obbligo regolarizzazione Pec per le imprese entro 1 ottobre

La Chambre Valdotaine informa che entro giovedì 1 ottobre tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo Pec (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione, mediante pratica telematica, al Registro delle Imprese competente per territorio.

La comunicazione del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa direttamente dal sito ipec-registroimprese.infocamere.it oppure contattando la Camera di Commercio.

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa in misura raddoppiata per le società, ovvero da 206 sino a un massimo di 2.064 euro e in misura triplicata per le imprese individuali, cioè da 30 sino a un massimo di 1.548,00 euro.

Inoltre, sia le imprese costituite in forma societaria sia le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale al momento dell'iscrizione. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta.