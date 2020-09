La polizia di Aosta ha celebrato il santo patrono Michele Arcangelo

Celebrazione eucaristica ad Aosta oggi, martedì 29 settembre, per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La Santa Messa è stata officiata nella chiesa dell'Istituto Don Bosco, in corso Battaglione, dal Vescovo Franco Lovignana, da don Andrea Marcoz, Cappellano della Polizia di Stato, da don Antonio Alaa Altarcha, Cappellano Militare e da Padre Luigino Da Ros degli Oblati di Maria Immacolata.

Al termine, Monsignor Lovignana è stato accolto in Questura per la benedizione della Cappella allestita presso gli alloggi collettivi.

Nella sua omelia, Monsignor Lovignana ha più volte ricordato l'impegno quotidiano e qualificato delle Forze dell'ordine per prevenire e reprimere il crimine in Valle, e ha esortato gli agenti ad essere “vicini ai deboli e ai sofferenti”, manifestando empatia “verso chi pur avendo commesso cattive azioni offre segni reali di pentimento”. Il Vescovo ha poi lodato gli agenti per l'intensa attività di controllo sul rispetto delle norme sanitarie anti Covid da parte della popolazione valdostana.