Ad Antey il mercatino delle mele e del sidro

Non una vera e propria 'festa' come vuole la tradizione, ma quasi. Le norme di contenimento del Covid-19 hanno alterato i programmi di sagre e manifestazioni ma non hanno azzerato il Mercatino delle mele e del sidro, che torna anche quest'anno organizzato dal Comune di Antey-St-André per domenica 11 ottobre dalle ore 9 alle 17, in piazza Vista del Cervino.

Agricoltori valdostani proporranno degustazioni delle loro produzioni; mele e sidro saranno in vendita a prezzi ribassati. Per accedere alla manifestazione vi è l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale.