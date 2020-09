ELEZIONI: Aosta, Rinascimento respinge attacchi su connubio Sgarbi-Girardini

"Stiamo assistendo a una campagna denigratoria basata su attacchi molto violenti da parte degli avversari, pretestuosamente e talvolta anche sotto falsa identità, in modo bieco e di bassissimo livello".

Ad affermarlo, in una nota, è il Direttivo del Movimento 'Rinascimento Valle d’Aosta' presieduto da Giovanni Girardini e dui fanno parte Andrea Balducci e Roberta Carla Balbis. Girardini e Balbis sono rispettivamente candidati sindaco e vicesindaco alle elezioni comunali di Aosta e andranno al ballottaggio domenica 4 ottobre contro la lista 'Aosta 2020' di Gianni Nuti e Josette Borre. Il Direttivo di Rinascimento Valle d'Aosta lamenta una serie di 'aggressioni da tastiera' sui social e sui mezzi di comunicazione, tese a condizionare la campagna elettorale.

"Uno tra i temi ricorrenti negli attacchi - si legge nella nota - è il professor Vittorio Sgarbi, che tra l’altro si sa difendere benissimo, e in relazione al quale vogliamo chiarire alcuni aspetti una volta per tutte. Come noto il professor Vittorio Sgarbi è ideatore e fondatore del movimento civico nazionale Rinascimento, di cui è Presidente. E’ inoltre ideatore del logo di Rinascimento per la cui variante di Rinascimento Aosta ha dato autorizzazione all’uso".

Girardini, Balducci e Balbis affermano che "Vittorio Sgarbi ha sostenuto il progetto valdostano sin dall’inizio del nostro operato e ha inoltre messo a disposizione oltre alle sue suggestioni e esperienze anche le relazioni di grande qualità che intrattiene nei vari ambiti dall’arte alla politica".

In questa ottica "il professor Vittorio Sgarbi ha posto le premesse per delle relazioni con il Comune di Firenze, con il cui sindaco Dario Nardella Giovanni Girardini ha avviato un contatto per il suo tramite, con la Città di Ferrara dove il professor Vittorio Sgarbi presiede 'Ferrara Arte' e con la Città di Urbino di cui lo stesso professor Sgarbi è Prosindaco. Anche questo è Rinascimento".