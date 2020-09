Berlusconi, Conte e il 'Sudista' Biagio Maimone al Convegno della Fondazione DC a Saint Vincent

Anche Biagio Maimone al Convegno della Fondazione DC, indetto dall'Onorevole Gianfranco Rotondi, che si terrà a Saint Vincent, dal 9 all’11 ottobre prossimo.

Quale occasione migliore per il Movimento di pensiero "Sudisti Italiani" per presentarsi alla politica che conta e per dare il via ad un progetto politico pro Meridione d'Italia. Un progetto fondato su valori "democratici" per rivendicare il ruolo politico-socialedel Mezzogiorno d'Italia.