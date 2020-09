I NEO ELETTI IN CONSIGLIO VALLE E LE FORZE POLITICHE DIMOSTRINO QUEL SENSO DI RESPONSABILITÀ NECESSARIO PER ASSICURARE CONTINUITÀ POLITICO-AMMINISTRATIVA INDISPENSABILE PER IL RILANCIO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA VALLE D’AOSTA

Dopo anni di instabilità, alla luce del risultato delle elezioni regionali, Rete Imprese Italia VdA confida che la Valle d’Aosta possa godere di un lungo periodo di stabilità politica e amministrativa che possa creare un vero e concreto trampolino di lancio per una nuova forma di gestione dell'economia.

La grave crisi in atto nell'ultimo decennio ulteriormente aggravata dal Covid-19 richiede senso di responsabilità e impegni certi per un buon Governo evitando la logica dei personalismi; un Governo dei progetti concretamente realizzabili ispirato da un sano pragmatismo. Per questo Rete Imprese Italia VdA auspica che le forze politiche trovino le giuste intese per formare una forte, coesa e duratura maggioranza in grado di adottare politiche economiche di immediato respiro per le attività produttive e di lungimirante programmazione.

Al tempo stesso Rete Imprese Italia VdA auspica che le forze di opposizione sappiano condividere le scelte politiche di concreto sostegno alle attività produttive che creano lavoro, occupazione, reddito e ricchezza ed essere a loro volta propositive. Rete Imprese Italia VdA auspica, infine, che la Valle d’Aosta esca dall’apnea alla quale è stata costretta in questi ultimi anni.

E’ importante che le forze politiche e gli eletti diano pratica e concreta attuazione agli impegni che hanno assunto in campagna elettorale e nel corso degli incontri con le associazioni di categoria che auspicano di essere coinvolte nelle scelte strategiche per poter dare il loro fondamentale contributo per costruire insieme un percorso di crescita.