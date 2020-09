ELEZIONI: Aosta, voto ballottaggio a domicilio per elettori in isolamento Covid

Anche per il ballottaggio per le elezioni del sindaco e del vicesindaco del Comune di Aosta, previsto il 4 e 5 ottobre, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio.

A tal fine, l’elettore deve far pervenire al sindaco del Comune di Aosta, nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche (invio e-mail con allegata copia del documento d’identità), i seguenti documenti:



a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso e un recapito telefonico;



b) un certificato, rilasciato dalla Direzione della S.C. Igiene e Sanità in data non anteriore al 20 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1 (Trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020).

La richiesta del certificato deve essere fatta esclusivamente via e-mail all’indirizzo igiene.pub-blica@ausl.vda.it; il successivo invio del certificato rilasciato avverrà sempre via posta elettronica.



Gli elettori positivi al Covid-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione potranno votare per il turno di ballottaggio solo se elettori del Comune di Aosta, dove ha sede la struttura sanitaria.

Alla raccolta del voto presso il domicilio di pazienti in quarantena e in isolamento provvederanno i componenti della sezione ospedaliera dell’Ospedale Parini di Aosta accompagnati dagli operatori della Protezione civile. Il personale sarà dotato degli adeguati dispositivi di protezione individuale e riceverà idonea formazione sul loro corretto utilizzo per le procedure di vestizione, svestizione, smaltimento e sulle procedure da seguire durante tutto l’iter relativo allo svolgimento delle attività di voto a domicilio del paziente.

Anche gli elettori ricoverati nel reparto Covid dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta potranno votare con le medesime modalità per il ballottaggio se elettori del Comune di Aosta, sede della struttura sanitaria.