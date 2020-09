Ayas: Sì a un nuovo parcheggio per disabili nel centro storico

Per ridurre la carenza di parcheggi per disabili vicino alla chiesa parrocchiale di San Martino e al cimitero di Antagnod, il Comune di Ayas ha approvato una variante al piano regolatore per consentire la realizzazione di un parcheggio dedicato.

Chiesa e cimitero sono localizzati all'interno di un centro storico molto abitato, in cui le vie sono strette e per lo più ripide. La chiesa e il cimitero sono posti a margine del centro storico e sono accessibili sia da valle che da monte, percorrendo la viabilità comunale, ma i percorsi non sono agevoli, né adatti per persone con ridotta capacità motoria. Da valle si accede attraverso Rue de l'Eglise stretta e ripida, con difficoltà a reperire degli spazi pubblici adatti alla sosta. Da monte ci si trova sulla strada che collega Antagnod a Barmasc, molto più vicini, con maggiore possibilità di parcheggio, ma sempre con pendenze abbastanza accentuate.

L'Amministrazione comunale ha quindi individuato una piccola area su cui realizzare due posti auto utilizzabili da parte dei portatori di handicap. Data un'area di sosta riservata, saranno poi previsti dei percorsi con pendenza idonea e anche un piccolo ascensore\piattaforma elevatrice che permetterà di collegare la quota del parcheggio con quella della chiesa parrocchiale e del cimitero.