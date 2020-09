Un webinaire pour la Journée européenne des langues 2020

L’assessorat de l’Education, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse a participé à la réalisation d’un webinaire, en collaboration avec l’Institut français de l’Ambassade de France et l’Alliance française de Turin, à l’occasion de la Journée européenne des langues (JEL).

Le webinaire 'L’enseignement des langues dans un monde globalisé' a eu lieu le jeudi 24 septembre de 15h à 17h, deux jours avant la date choisie par le Conseil de l’Europe pour fêter la JEL. Au cours de la rencontre, Mme Antonia Sandez-Negrini, directrice de l’Alliance française de Turin, Mme Stéphanie Grindatto, responsable des cours à l’Alliance française de Turin et Mme Ileana Guzman, attachée de coopération pour le français, Institut français Italia, ont introduit les problématiques de la rencontre et présenté les intervenants.

Mme l’inspectrice Gabriella Vernetto, de l’Assessorat de l’éducation de la Vallée d’Aoste, a introduit les travaux en illustrant les défis d’une éducation à la citoyenneté mondiale et les apports du plurilinguisme dans le cadre de l’enseignement de l’éducation civique, prévue par la loi 92/2019. Mme Encarnación Carrasco, professeure à l’université de Barcelone, a par la suite présenté l’importance et les enjeux de l’intercompréhension des langues, une approche à l’enseignement qui vise à mettre en valeur et à s’appuyer sur toutes les langues que chaque individu connaît, ne serait-ce que de manière partielle. M. Matteo Rivoira, professeur à l’Université de Turin, a enfin présenté la situation des langues minoritaires du Piémont, ainsi que les problèmes liés à leur sauvegarde et valorisation.

La Journée européenne des langues, célébrée chaque année le 26 septembre depuis 2001, est une initiative du Conseil de l’Europe, en partenariat avec la Commission européenne. Elle offre l’occasion de mettre à l’honneur et de promouvoir toutes les langues d’Europe, qui compte plus de 225 langues autochtones, ainsi que leurs cultures, sans compter les langues parlées par les citoyens originaires d’autres continents. La Journée 2020 a voulu mettre l’accent sur un enseignement inclusif des langues, afin de permettre à tous les apprenants de réaliser leur potentiel et de jouer un rôle actif au sein de sociétés démocratiques et diverses.

Un site internet dédié, disponible dans 39 langues, fournit des renseignements sur les centaines d’événements organisés afin de célébrer la Journée, ainsi qu’une multitude de ressources et d’activités proposées à toutes les personnes intéressées par les langues et leur apprentissage : https://edl.ecml.at/

Une nouvelle application, spécialement créée pour la Journée 2020, encourage les utilisateurs à relever une série de défis linguistiques, et ainsi à développer leurs compétences et à se sentir plus en confiance dans l’utilisation de plusieurs langues :

https://edl.ecml.at/<wbr></wbr>Activities/Languagechallenge/<wbr></wbr>tabid/3207/language/fr-FR/<wbr></wbr>Default.aspx