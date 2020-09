La Valtournenche prepara le piste di sci per il 24 ottobre

Per sabato 24 ottobre è prevista la riapertura degli impianti di risalita a Breuil-Cervinia. La stagione invernale - si legge in una nota della società Cervino spa - terminerà il 2 maggio 2021: "saranno sei mesi dunque di grande sci, caratterizzati anche dall'ormai classico appuntamento di Coppa del mondo di snowboard cross in programma il 19 dicembre". In estate, sulle nevi di Plateau Rosà, in vista della stagione agonistica invernale si erano allenate Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia.

Il 21 novembre è in calendario l'apertura degli impianti a Valtournenche e a seguire, nel fine settimana del 28-29 novembre, sarà la volta di Chamois e Torgnon, le altre località che fanno parte del comprensorio del 'Cervino Ski Paradise'. La stagione estiva, che si chiuderà ufficialmente domenica 27 settembre, a Breuil-Cervinia è stata caratterizzata da una "numerosa affluenza" e "dall'incremento dei bikers, che grazie alle biciclette elettriche popolano ormai l'intero comprensorio".