Valtournenche ospita l'Antica fiera del Bestiame

Si svolge oggi venerdì 25 settembre a Valtournenche l'Antica fiera del bestiame. Gli allevatori espongono le proprie bovine e ricevono un riconoscimento per il proprio contributo al mantenimento e alla crescita del settore.

Inoltre sono premiati gli animali più belli, selezionati da un'apposita giuria: due manze (una pezzata castana e una pezzata nera), due mucche (una pezzata castana e una pezzata nera) e una capra.

Dopo pranzo si svolge l'eliminatoria del Concours régional Bataille de moudzons aperto alle bovine di allevamenti dei comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André, Torgnon, La Magdeleine e Chamois.

La pesatura degli animali avviene fra le ore 12 e le 12,30 e la Bataille inizia alle 14. Le bovine sono suddivise in quattro categorie: due per le manze fino a due anni e altrettante per quelle fino a tre anni. Le prime quattro manze per ogni categoria saranno premiate con campanacci appositamente realizzati.