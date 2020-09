Aosta: Cittadini arrabbiati, 'lampioni spenti a oltranza in via Guido Rey'

"Da oltre un mese almeno quattro lampioni in via Guido Rey ad Aosta sono spenti, creando un pericoloso 'tratto buio' che oltre a poter offrire nascondiglio a malintenzionati può diventare difficile da attraversare per anziani e disabili". La segnalazione è di alcuni cittadini "stanchi di dover sempre allertare l'Amministrazione comunale 'sorda' alle richieste di intervento per un problema che può sembrare di piccola portata ma a ben guardare non lo è affatto anche perchè in via Rey c'è la sede della Usl".

Un elettricista aostano che è stato tra i primi a segnalare il guasto (ovviamente senza poter intervenire direttamente su un impianto di illuminazione pubblica), spiega che "si tratterebbe tutto sommato di collegare due fili a un orologio temporizzato o a un crepuscolare, non stiamo parlando di una rete particolarmente complessa".

Più volte l'Amministrazione aostana ha ricordato che la rete dei lampioni cittadini è vetusta e necessita di un intervento globale di riqualificazione.