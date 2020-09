MONTAGNA VDA: Becca dei quattro denti (Valgrisenche) (copia 1)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Becca dei quattro denti (Valgrisenche)

L'alta Valgrisenche, essendo zona di confine, ha diversi fabbricati che erano utilizzati a scopi militari.



Questa escursione conduce ad un colletto dove erano situati alcuni di questi.



Il percorso è tutto su bei sentieri militari (a volte ancora ben visibili, a volte un po' meno)



Durante la salita la vista spazia sulla testata della Valgrisenche e sulla Testa del Rutor.



Al termine si trova il bivacco Testafochi, piccolo fabbricato ricavato da una vecchia costruzione militare.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

www.montagnavda.it/a.gtsch.php