De rétour en Vallée la Fete du Pan Ner

Samedi le 3 octobre, 46 communes de la Vallée d'Aoste comme ils l'ont fait l'an passé, allumeront les fours des villages. Il sera ainsi possible de déguster du traditionnel pain de seigle fraîchement sorti du four et de vivre des événements et des animations au nom de la convivialité, de la cordialité et du plaisir.

Est en fait de retour le 5ème édition de la Fête transfrontalière Lo Pan Ner - Les pains des Alpes. En Vallée d'Aoste le pain est un aliment incontournable depuis des siècles et les cultures des céréales, du seigle et du blé caractérisaient le paysage montagnard. Le pain de seigle, symbole de la vie d'autrefois, était indispensable pour se nourrir et impliquait une année entière d'efforts pour la culture de la céréale et pour la production du pain lui-même.

Chaque village avait ses propres installations publiques: chapelles, écoles, laiteries et fours, œuvres importantes et pierres angulaires de la religion, de la culture et de la nutrition. Chaque village avait son propre four. La fabrication du pain, étape importante pour la nutrition, était également considérée comme un moment de fête et de socialisation. La production de pain était généralement limitée à la période entre Sainte Barbre, début décembre, et la veille de Noël.