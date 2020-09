Ricerche in corso di un 72enne scomparso a Saint-Nicolas

Avviate dopo le 10 di questa mattina a Saint-Nicolas, non hanno ancora avuto esito le ricerche di un uomo di 72 anni che risulta scomparso. L'anziano non è rientrato a casa e di lui non si hanno notizie almeno dalla sera di ieri mercoledì 23 settembre.

A dare l'allarme ai carabinieri sono stati i familiari, preoccupati perchè l'uomo non risponde al telefono. Sul posto si trovano i carabinieri e i Vigili del fuoco, con i nuclei specializzati nella ricerca persone e con a disposizione anche i droni.