Allarme per tentativi di truffa ad assistiti Usl VdA

Una è una sedicente 'signora Costa' che telefona alle ore più disparate; poi c'è tal 'Carlo' ma tanto un nome vale l'altro. Così, in seguito a diverse segnalazioni in merito a sedicenti operatori che chiedono di fornire dati personali e informazioni sulla salute, cercando poi di fissare incontri di persona epromettendo la consegna di omaggi alle persone contattate, l’Usl VdA sottolinea in una nota che "tali azioni non sono in alcun modo riferibili alle modalità operative dell’Azienda sanitaria e che, in casi come quelli segnalati come in altri analoghi, certamente si tratta di tentativi di raggiro o di truffa".

L’Azienda Usl comunica dunque che non è in atto alcun sondaggio e che il personale non consegna alcun omaggio ai propri pazienti e assistiti.

"Si consiglia, come già per eventi analoghi - conclude la nota - di prestare la massima attenzione ed eventualmente segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine".