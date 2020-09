ELEZIONI COMUNALI: Sorteggiate liste ballottaggio Aosta, La Salle e Champdepraz

La Commissione elettorale circondariale ha provveduto al sorteggio delle liste riferite ai candidati sindaco e cicesindaco ammessi al ballottaggio per le elezioni comunali di Aosta, La Salle e Champdepraz.

Per il Comune di Aosta, alla coalizione dei candidati Gianni Nuti e Josette Borre, sostenuta dalle liste Progetto Civico Progressista, Union Valdôtaine e Alliance Valdôtaine, è stato assegnato il numero 1, mentre alla lista Rinascimento Valle d’Aosta, dei candidati Giovanni Girardini e Carla Roberta Balbis, è stato attribuito il numero 2.

Per il Comune di La Salle, ai candidati Franco Emerico Ottoz e Antonio Chiarella, della lista Ensemble Pour La Salle – Insieme Per La Salle, è stato attribuito il numero 1, mentre ai candidati Loris Salice e René Ettore Jacquemod, della Lista Civica La Salle – Futuro Comune, è stato assegnato il numero 2.

Per il Comune di Champdepraz, ai candidati Jury Corradin e Roberta Cout, della lista Insieme per Champdepraz, è stato attribuito il numero 1, mentre alle candidate Monica Cretier e Lucia Bertorello, della lista Insieme si può per il futuro di Champdepraz, è stato assegnato il numero 2.

Gli elettori dei Comuni di Aosta, La Salle e Champdepraz dovranno tornare alle urne per il ballottaggio domenica 4, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 5 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.

Lo scrutinio avverrà lunedì 5 ottobre dopo la chiusura delle urne.