ELEZIONI: Aosta, FI 'appoggio in ballottaggio a lista Girardini'

"Il nostro posizionamento è chiaro: come Forza Italia Valle d'Aosta non possiamo che sostenere il progetto che si colloca all'insegna del rinnovamento e con il quale abbiamo numerosi punti programmatici in comune".

Lo dichiara, in una nota, il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, annunciando l'appoggio a Rinascimento Aosta in occasione del turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre al Comune di Aosta. "Da una prima analisi del voto ad Aosta, non possiamo che ritenerci soddisfatti per il risultato ottenuto, - aggiunge Forza Italia - che ci ha visto più che raddoppiare, così come alle Regionali, i voti ottenuti alle ultime elezioni, a testimonianza di come l'opera di ricostruzione di Forza Italia sul territorio valdostano stia iniziando a dare i suoi primi frutti, anche nel Capoluogo".

"Da questo importante punto di partenza, a testa bassa e tra la gente, - conclude - proseguiremo la nostra azione con ancora più determinazione". (ANSA).